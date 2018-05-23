الخارجية الروسية: الشروط التي طرحتها أمريكا على إيران غير مقبولة بالنسبة لطهران

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الشروط التي طرحتها الإدارة الأمريكية على إيران هي بالتأكيد غير مقبولة بالنسبة لطهران.

وأضافت "هناك قلق من أن واشنطن تكتسب زخما في حملة العقوبات ضد إيران ككرة ثلجية. يبدو أن الولايات المتحدة فضلت في النهاية سياسة الإنذارات والتهديدات ضد إيران. هذا لا يتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة للبنامج النووي الإيراني ويتجاوز إطار العلاقات الطبيعية بين الدول".

وأشارت إلى أنه "ليس فقط خروج الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني هو انتهاك للمعايير الدولية، بل وتقدم شروط مسبقة غير مقبولة لطهران".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد اعتبر في كلمة متلفزة يوم أمس الإثنين، أن الاتفاق النووي الإيراني لا يضمن الأمن للعالم، متعهدا بأن العقوبات، التي ستفرضها الولايات المتحدة على إيران، ستكون الأقوى في التاريخ. وطرح وزير الخارجية الأمريكي في كلمته قائمة من 12 مطلبا أمام إيران، مشترطا تلبيتها لتطبيع العلاقات مع طهران، كما دعا حلفاء الولايات المتحدة لدعم نهجها إزاء القضية الإيرانية.

كما شدد بومبيو على أن الولايات المتحدة تصر على أن تمنح إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية فرصة غير مسبوقة للوصول إلى منشآتها، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية ووقف دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله وحماس.