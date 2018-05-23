الدفاع الروسية: تدشين منطقة المناوبة القتالية التابعة لقوات الدفاع الجوي قبل نهاية العام

أفادت إدارة الإعلام والمواصلات العامة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منطقة المناوبة القتالية التابعة لقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى الأغراض العسكرية والاجتماعية ذات الأولوية، سيتم "تدشينها" في جزيرة كوناشير - وهي إحدى جزر الكوريل - قبل نهاية عام 2018.

© Sputnik . Maxim Blinov الدفاع الروسية: إسقاط طائرة من دون طيار اقتربت من القاعدة الجوية الروسية في حميميم

موسكو- سبوتنيك . وفي هذا السياق أوردت الإدارة في بيان لها بهذا الشأن ما أكده قائد فوج المدفعية والرشاشات التابع للمنطقة العسكرية الشرقية، العقيد ألكسندر مالينين، في تقريره أمام نائب وزير الدفاع الروسي، روسلان تساليكوف: "سيتم تدشين منطقة المناوبة القتالية التابعة لقوات الدفاع الجوي بالإضافة للأغراض العسكرية والاجتماعية ذات الأولوية، قبل نهاية عام 2018".

يذكر أن النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، يقوم حاليا بزيارة تفقدية إلى جزيرة كوناشير. وقد تأكد تساليكوف، خلال هذه الزيارة، من سير الأعمال الخاصة ببناء منطقة المناوبة القتالية التابعة لقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى الأغراض الاجتماعية والعسكرية.