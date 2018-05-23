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13:59 23 مايو/ أيار 2018
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    إزالة الألغام في دير الزور، سوريا

    رئيس مركز مكافحة الألغام: العسكريون الروس أزالوا الألغام بدير الزور تحت قصف العدو

    © Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
    روسيا
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    أفاد نائب رئيس المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية، العقيد أوليغ كريجانوفسكي، اليوم الأربعاء، بأن العسكريين الروس اضطروا للقيام بإزالة الألغام المزروعة في مدينة دير الزور السورية رغم تعرضهم لقصف معادي، خاصة وأثناء قيامهم بإزالة عبوات مبتكرة متفرقة وإنما حقول ألغام كاملة.

    ناخابينو — سبوتنيك. وقال العقيد كريجانوفسكي، خلال إلقائه كلمة في المؤتمر الدولي لمكافحة الألغام، "كانت المسافة التي تفصل عن العدو في عملية دير الزور أقل بكثير مما كان عليه الحال في العمليات الأخرى. ولذلك كان عمل المهندسين العسكريين الروس يتميز بطابع خاص، حيث كان يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار التأثير الناري المعادي عليهم باستخدام الطائرات من دون طيار. وكانت أكثر الوسائل المعادية خطورة متمثلة في الألغام المضادة للأفراد من جميع أنواعها الروسية والأجنبية، خاصة وأنه تم زرعها منفردة أو على شكل مجموعات صغيرة منفصلة، بل وأيضا على شكل حقول ألغام نمطية".

    إزالة الألغام في دير الزور، سوريا
    © Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
    المهندسون الروس يدمرون 378 مادة معدة للتفجير خلال 24 ساعة في دير الزور
    يذكر أنه تم في يوم 5 سبتمبر/ أيلول عام 2017، تم فك حصار مدينة دير الزور، الذي فرضه عليها نظيم "داعش" (المحظور في روسيا وبعض الدول الأخرى) في عام 2014، ما مكن القوات السورية من البدء بالعملية العسكرية في وادي نهر الفرات، حتى الحدود مع العراق. وسيكون لتحرير القسم الشرقي من سوريا، حيث تتمركز منابع النفط والغاز، أهمية كبيرة للاقتصاد السوري وكذلك استئناف التجارة مع العراق.

    ويذكر أيضا أنه سبق لرودسكوي وأفاد، في أواخر عام 2017، بأن المهندسين العسكريين الذين يعملون في المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية، قد استكملوا وقتئذ إزالة الألغام في الأحياء السكنية لمدينة دير الزور. وخلال هذه العملية قام الخبراء الروس بتطهير 1868 مبنى و246 كيلومترا من الطرق، كما تم إبطال مفعول 53 ألفا و478 جسما قابلا للانفجار وعبوة ناسفة مبتكرة.

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    الكلمات الدلالية:
    دير الزور تنهض وتعود للحياة, الحكومة الروسية, سوريا
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