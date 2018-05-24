اعتقال 8 أشخاص ينتمون لـ"داعش" في روسيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، يوم الأربعاء، اعتقال 8 مواطنين من جمهوريات آسيا الوسطى بتهمة التورط في أنشطة جماعة التوحيد والجهاد الإرهابية في منطقة كالينينغراد.

كالينينغراد — سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي للأمن الفدرالي، في بيان له أنه، "خلال عملية نوعية، تم احتجاز 8 مواطنين من جمهوريات آسيا الوسطى كانوا ضالعين في أنشطة جماعة التوحيد والجهاد، الإرهابية وهي فرع هيكلي تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي الدولي، قاموا بإعمال تجنيد لصالح أعضاء مبعوثي التنظيم".

وأشار المكتب الصحفي للأمن الفدرالي، في بيانه إلى أن 2 من المحتجزين، ومن خلال قنوات مغلقة في تطبيقات الاتصالات، بما فيها تيليغرام، كانا على اتصال مباشر بأعضاء الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تعمل في سوريا . حيث قاما بتحريض السكان من منطقة كالينينغراد، للمشاركة في أنشطة "جماعه التوحيد والجهاد".

وخلال عمليات البحث في العناوين التي يقيم فيها أفراد الجماعة، تم العثور على حواسيب وأجهزة اتصالات خلوية تحتوي على مواد فيديو دعائية للإرهابيين وبطاقات مصرفية، ربما استخدمت في أنشطة إجرامية.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر غير مستقرة وآمنة، وأيضا تجنيد المواطنين الروس لصفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، وخاصة في سوريا.