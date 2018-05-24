"الخط المباشر" للحديث مع الرئيس الروسي سيكون قبل يوم 14 يونيو

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الخط المباشر" للحديث مع الرئيس الروسي، سيكون قبل يوم 14 حزيران/يونيو.

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موسكو- سبوتنيك . وقال بيسكوف في حوار مع قناة "ان تي في" الروسية: "الخط المباشر للرئيس فلاديمير بوتين، سيكون قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم".

يذكر أن بيسكوف سبق وأفاد، بأن الكرملين سيعلن موعد إجراء "الخط المباشر" للحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوقت المناسب.

ويذكر أيضا أن بطولة العالم لكرة القدم ستجري في روسيا لأول مرة في التاريخ، وستستضيفها 11 مدينة روسية (موسكو وسانت-بطرسبورغ وسامارا وسارانسك وروستوف-نا-دونو وسوتشي وقازان وكالينيغراد وفولغوغراد ونيجني نوفغورود ويكاتيرينبورغ)، وذلك في الفترة من 14 حزيران/يونيو حتى 15 تموز/يوليو من العام الحالي.

والجدير بالذكر أن "الخط المباشر" السابق مع الرئيس بوتين، كان قد جرى بتاريخ 15 حزيران/يونيو عام 2017 واستمر قرابة 4 ساعات، أجاب خلالها رئيس الدولة على أكثر من 70 سؤالاً.

وفي عام 2016 جرى "الخط المباشر" يوم 14 نيسان/أبريل، وفي عام 2015 – يوم 16 نيسان/أبريل. أما "الخط المباشر" الأول فإنه جرى يوم 24 كانون الأول/ديسمبر عام 2001.