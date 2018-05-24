الكرملين: لايمكننا التأكد من حالة يوليا سكريبال وهل تصريحاتها كانت تحت الضغط

أعلن المتحدث الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا لا تزال غير واثقة من حالة يوليا سكريبال، هل يمارسون عليها ضغطاً، وهل هي أطلقت تصريحها الأخير بملء إرادتها.

موسكو-سبوتنيك.وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "ان.تي.في" على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "حتى هذه اللحظة ، لم يلتزم الجانب البريطاني باتفاقية فيينا.

حتى الآن لم تتمكن روسيا قنصلياً من الوصول إلى يوليا. لا يمكننا أن نكون واثقين تماما، في أية حالة هي الآن، هل تمارس عليها ضغوط ما، أين هي الآن… أطلقت تصريحها الأخير بمحض إرادتها ".

هذا وأعلنت يوليا سكريبال، في وقت سابق، في رسالة فيديو مسجلة لوكالة "رويترز"، أنها تعول على العودة إلى روسيا في المستقبل.

© REUTERS / Dylan Martinez عقب أول ظهور لها… ندبة في رقبة يوليا سكريبال تثير التساؤلات

كما ذكرت يوليا المساعدة القنصلية التي اقترحتها عليها السفارة الروسية في لندن، مشيرة إلى أنها في الوقت الحالي لا تريد الاستعانة بها.

يذكر أن الشرطة البريطانية، عثرت على سكريبال وابنته يوليا، فاقدين للوعي في مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ4 من آذار/مارس الجاري.

ووجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بالضلوع في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

واتخذت بريطانيا بناء على ذلك قرارات بطرد دبلوماسيين روس، وهو ما اتبعته واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي أيضا.

ونفت روسيا بشكل قاطع علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وبعلم منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، ومشددة في الوقت ذاته، على أن بريطانيا لا تملك أدلة على اتهاماتها.