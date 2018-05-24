نائب وزير المالية: العقوبات على روسيا تشكل حافزا للمضي قدما بالإصلاحات

قال النائب الأول لوزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن "العقوبات تحفز عجلة الإصلاحات على المضي قدما بشكل أسرع".

© Sputnik . Alexander Galperin 65% من الشركات الأمريكية تعتبر روسيا سوقا استراتيجيا للأعمال وأكد سيلوانوف، خلال كلمة ألقاها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2018، "الحديث عن عدم تأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات غير عادل، يوجد تأثير، ولكن من ناحية أخرى فإن العقوبات تحفزنا للقيام بالإصلاحات بشكل أسرع في الظروف الراهنة".

ويجري الآن في مدينة بطرسبورغ الروسية منتدى بطرسبورغ الاقتصادي2018 ، والذي يستمر من 24 حتى 26 من الشهر الجاري.