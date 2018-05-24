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14:38 24 مايو/ أيار 2018
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    وقفة تضامنية مع الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي من أمام السفارة الأوكرانية في موسكو

    وسائل إعلام رياضية روسية تطلب تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للإفراج عن فيشينسكي

    © Sputnik . Anton Denisov
    روسيا
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    الموضوع:
    اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا (27)
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    توجهت وسائل الإعلام الرياضية الروسية، اليوم الخميس، إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر شيفيرين، لدعوته للتدخل لدى السلطات الأوكرانية من أجل تسريع الإفراج عن مدير موقع "ريا نوفوستي- أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، المعتقل في كييف.

    موسكو-سبوتنيك. وحملت رسالة وسائل الإعلام الرياضية الروسية التي وجهت إلى شيفيرين، قبل إجراء المباراة النهائية بدوري أيطال أوروبا التي ستقام يوم السبت القادم بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، 

    توقيعات رؤساء تحرير "أر-سبورت" و"ماتش تي في" و"سبورت أف أم" و"شيمبيونات. كوم".

    وقالت رئيسة تحرير مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا" و القناة التلفزيونية "أر تي"، مارغاريتا سيمونيان، خلال لقاء على قناة "روسيا-1" الروسية:" لن نتخلى عن زميلنا في هذا الوضع الصعب".

    وكانت عناصر جهاز الأمن الأوكراني قد اقتحمت مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف، يوم 15 مايو/ أيار الجاري، وتم اعتقال مدير موقع وكالة "ريا نوفوستي — أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي.

    صحفي وكالة نوفوستي- أوكرانيا كيريل فيشينسكي
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
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    وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زيا رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني، دخلوا إلى المبنى، حيث يوجد مكتب الوكالة، وبعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.

    وكانت محكمة خيرسون الأوكرانية، قد أصدرت في وقت سابق، قرارا باحتجاز، فيشينسكي، لمدة شهرين دون حق الإفراج عنه بكفالة.

    كما أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف، أنه يتعين على السلطات الأوكرانية إطلاق سراح فيشينسكي، على الفور، ووقف اضطهاد وسائل الإعلام.

    ومن جانبها، ذكرت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، أن ما حدث هو انتقام من طرف كييف على جسر القرم، وفي الوقت نفسه ، أشارت إلى أن موارد وكالة "نوفوستي" في

    أوكرانيا غير مرتبطة قانونيا بـ "روسيا سيغودنيا" ، ولكنها " نوفوستي أوكرانيا" شريك معلومات للوكالة.

    وقفة تضامنية مع الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي من أمام السفارة الأوكرانية في موسكو، روسيا 18 مايو/ أيار 2018
    © Sputnik . Evgeny Biyatov
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    ووصفت الخارجية الروسية إجراءات كييف ضد وكالة "ريا نوفوستي — أوكرانيا" بالتعسفية ـ وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن إجراءات كييف ضد الصحفيين العاملين في "ريا نوفوستي — أوكرانيا" غير مقبولة.

    وأرسلت السفارة الروسية في كييف مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأوكرانية تطالب فيها بوقف ممارسة العنف ضد ممثلي وسائل الإعلام. كما قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتوقع رد

    فعل حازم من المنظمات الدولية على تصرفات جهاز الأمن الأوكراني.

    الموضوع:
    اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا (27)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا, أوكرانيا, كيريل فيشينسكي, روسيا
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