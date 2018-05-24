بوغدانوف: بإيعاز من بوتين... لافرينتيف أجرى مباحثات مع الأسد في سوريا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي بوتين، ألكسندر لافرينتيف "وبإيعاز من بوتين أجرى مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا".

موسكو — سبوتنيك. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف أجرى مباحثات مع الرئيس السوري الأسد بإيعاز من فلاديمير بوتين.

وقال بوغدانوف: "أستطيع أن أؤكد أن لافرينتيف كان في دمشق والتقى الأسد. بإيعاز من الرئيس".

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev الأسد خلال لقائه لافرنتيف: انتصاراتنا لن تتوقف حتى القضاء على آخر إرهابي

كما تطرق بوغدانوف إلى مسألة تواجد القوات الأجنبية على الأراضي ا

لسورية وقال: إن القيادة السورية هي وحدها من تقرر ضرورة وجود قوات أجنبية على أراضيها.

وأضاف نائب وزير الخارجية: "من حيث المبدأ ، يجب أن ينطلق الجميع من حقيقة أن سوريا دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة. والقيادة الشرعية هي تقرر ما إذا كانت هناك حاجة لقوات مسلحة على الأراضي السورية، وإذا لزم الأمر فأية قوات. هذا قرار سيادي للقيادة الشرعية لدولة عضو في الأمم المتحدة".

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، قد اجتمع يوم أمس الأربعاء بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق.

وبحسب المكتب الصحفي للرئاسة السورية، نقل لافرينتيف للرئيس الأسد تهنئة الرئيس بوتين والقيادة الروسية باستعادة السيطرة على كامل العاصمة دمشق وريفها.

وقال لافرنتيف، إن لقاء سوتشي الأخير وما تم بحثه خلاله أعطى قوة دفع جديدة للعلاقات بين البلدين ومختلف أشكال التعاون القائم بينهما.

من جانبه، أكد الرئيس الأسد أن روسيا، قيادة وشعبا، هي شريكة في هذه الانتصارات التي لن تتوقف حتى القضاء على آخر إرهابي وتحرير ما تبقى من بؤر إرهابية.