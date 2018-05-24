روسيا تقييم حجب "روسيا سيغودنيا" و"سبوتنيك" في أوكرانيا كرقابة سياسية

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تقييم إدراج وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" ووكالة "سبوتنيك" في قائمة العقوبات الأوكرانية كخطوة جديدة من الرقابة السياسية، وتعبر عن امتعاضها على ذلك.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تعلقها: "نعبر عن الامتعاض إزاء قرار السلطات الأوكرانية بإدراج وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" ووكالة "سبوتنيك" في قائمة العقوبات الأوكرانية لـ 3 سنوات وحجب المواقع. ونقيم ذلك على أنها خطوة جديدة من الرقابة السياسية..".

ونشر الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، الوثيقة التي صدرت اليوم بقرار رئاسي وتتضمن قرارا بإضافة مواقع روسية عدة الى قائمة كييف للمواقع المحظورة في أوكرانيا.

وشملت قائمة العقوبات الأوكرانية مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا" التي تتضمن عقوبات لمدة ثلاث سنوات تشمل حظر أصول ومواقع الوكالة الإلكترونية في هذا البلد، وذلك وفقا للوثيقة المنشورة بهذا الشأن على موقع رئيس أوكرانيا.

وجاء في الوثيقة أن "حظر الأصول هو قيد مؤقت على حق الإنسان في استخدام الممتلكات التي يمتلكها والتحكم بها ، تعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وتقييد أو إنهاء تقديم خدمات الاتصالات واستخدام شبكات الاتصالات العامة".

كما طالبت الوثيقة بحظر مواقع مرتبطة بالشركة الروسية "روسيا سيغونيا" ومن بينها موقع وكالة "سبوتنيك"، موقع "سبوتنيك"، وموقع "Rsport.ria.ru" الرياضي باللغة الروسية وغيرها من المواقع باللغة الأوكرانية.