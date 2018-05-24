شويغو يعقد اجتماعا لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة

يعقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اجتماعًا لمجلس إدارة الوزارة اليوم الجمعة، سيتم خلالها مناقشة مسألة أنشطة القوات الجوية التابعة للاتحاد الروسي، في المقاطعات العسكرية المركزية والشرقية حتى عام 2020، وجاء ذلك وفقا لوزارة الدفاع .