الخارجية الأمريكية تحث روسيا على "توضيح دورها" بحادثة تحطم الطائرة الماليزية "أم إن17 "

واشنطن — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن "الولايات المتحدة تثق تماما بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة الهولندية، ممثلة بالنائب العام في هولندا اليوم، و تذكر بمطالبة مجلس الأمن الدولي الداعية لمحاسبة الجناة، فضلا عن تعاون جميع الدول بشكل كامل في تحديد هوية الجناة. حان الوقت لروسيا… لتوضيح دورها في هذه الحادثة".
وجاء في بيان الخارجية: "نحن مستاؤون من الاتهامات من قبل هيئة التحقيق المشتركة خلال المؤتمر الصحفي في 24 أيار/ مايو حول أن نظام مضاد للطيران "بوك"، الذي أطلق منه الصاروخ على الطائرة، وصل إلى أوكرانيا من روسيا وكان يتبع للواء الدفاع الجوي الـ53 للقوات المسلحة الروسية المنشور في كورسك".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)