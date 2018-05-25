الخارجية الأمريكية تحث روسيا على "توضيح دورها" بحادثة تحطم الطائرة الماليزية "أم إن17 "

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن ثقة بلادها التامة بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة الهولندية بشأن حادثة تحطم الطائرة الماليزية "أم إن17" بشرق اوكرانيا في تموز/ يوليو 2014، وتحث روسيا على "توضيح دورها" من الحادثة.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن "الولايات المتحدة تثق تماما بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة الهولندية، ممثلة بالنائب العام في هولندا اليوم، و تذكر بمطالبة مجلس الأمن الدولي الداعية لمحاسبة الجناة، فضلا عن تعاون جميع الدول بشكل كامل في تحديد هوية الجناة. حان الوقت لروسيا… لتوضيح دورها في هذه الحادثة".

© Sputnik . Natalia Seliverstova الخارجية الروسية: الاتهامات بضلوع موسكو في كارثة الطائرة الماليزية عارية عن الصحة

وكانت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الخميس، أعلنت أن اتهامات هيئة التحقيق المشتركة حول تحطم الطائرة الماليزية إزاء روسيا بضلوع موسكو في كارثة الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا أنها عارية عن الصحة وتدعو للاستياء.

وجاء في بيان الخارجية: "نحن مستاؤون من الاتهامات من قبل هيئة التحقيق المشتركة خلال المؤتمر الصحفي في 24 أيار/ مايو حول أن نظام مضاد للطيران "بوك"، الذي أطلق منه الصاروخ على الطائرة، وصل إلى أوكرانيا من روسيا وكان يتبع للواء الدفاع الجوي الـ53 للقوات المسلحة الروسية المنشور في كورسك".