الدفاع الروسية تدرس فيديو كارثة "بوينغ" الماليزية وتكشف سرا عن لجنة التحقيق

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 25 مايو/ أيار، إنها تدرس الشريط المصور الذي قدمه التحقيق الهولندي فيما يتعلق بسقوط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا.

موسكو —سبوتنيك. وقالت الوزارة: "نقوم بدراسة شريط الفيديو الذي قدمته يوم 24 مايو مجموعة التحقيق الهولندية المعنية بتحقيق كارثة طائرة بوينغ في سماء أوكرانيا عام 2014".

© Sputnik . Evgeny Biyatov خبير إعلامي: أوكرانيا تخشى التأثير القوي لوسائل الإعلام الروسية

وأضافت الوزارة أن "لجنة التحقيق تخفي مكان وتاريخ العثور على المحرك [لصاروخ بوك الذي زعم أنه أصاب الطائرة] وأيضا الأشخاص الذين سلموه للجنة".

وأشارت الوزارة إلى أنه ومنذ تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991 وتقسيم حصص الممتلكات العسكرية، حصلت أوكرانيا على 20 كتيبة منظومة "بوك"، ولم يتم تسليمها منذ ذلك الوقت أي صاروخ مضاد للطائرات".

وأوضحت الوزارة "الرقم التسلسلي للصاروخ يشير إلى أنه صنع عام 1986 في الاتحاد السوفيتي، كما أن فترة الضمان لاستخدام هذا النوع من الصواريخ هو 15 عاما".

يذكر أن طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية والمتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك يوم 17 يوليو/ تموز 2014.

ولقي جميع الركاب والبالغ عددهم 298، مصرعهم جراء الحادث، بينهم 193 يحملون الجنسية الهولندية.

واتهمت كييف قوات الدفاع الشعبي بإسقاط الطائرة، ولكن القوات نفت امتلاكها وسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.