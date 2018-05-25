شويغو: مخطط لتحديث القوات الجوية الفضائية الروسية مع اعتبار الخبرة المكتسبة في سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه سيتم تحديث القوات الجوية الفضائية الروسية مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال شويغو خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع: "العملية في الجمهورية العربية السورية كانت اختبارا جادا للقوات الجوية الفضائية، والتي شارك فيها أغلبية أطقم الطيران والهندسة على أساس المناوبة".

وأكد أن الخبرة المكتسبة في سوريا سيتم تنظيمها واستخدامها لتدريب القوات وأجهزة الإدارة العسكرية.

© Sputnik . Eugene Odinokov "ميغ-35" تنجح في الاختبارات وتنضم قريبا إلى القوات الجوية الروسية

وأردف الوزير: "مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة في سوريا اتخذ عدد من القرارات حول تحديث التشكيل القتالي، والبنى التحتية العسكرية للقوات الجوية الفضائية".

يتبع…