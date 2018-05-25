بوتين: على الحكومة الروسية الجديدة توفير الموارد لتحقيق قفزة نوعية للبلاد

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الحكومة الروسية المشكلة حديثا، يجب أن توفر الموارد اللازمة لتحقيق قفزة نوعية للبلاد في مختلف مجالات الحياة.

موسكو — سبوتنيك. قال بوتين متحدثا في جلسة عامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "التكنولوجيا المتقدمة والاتصالات التي كان من المستحيل على الإطلاق أن نتخيلها — كل من يستطيع استخدام عوامل النمو هذه بشكل فعال، سيكون قادرا على توفير قفزة في الاقتصاد، وبالمجال الاجتماعي والعلوم والتعليم، وتحسين حياة المواطنين إلى حد كبير".

وأضاف: "لقد حددنا الأهداف الوطنية في الأولويات، وفي المستقبل القريب، يجب على الحكومة الروسية المشكلة حديثا ترجمتها إلى برامج عمل ملموسة ومشاريع وطنية ومبادرات تشريعية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المهام."

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هذا ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، في الفترة 24- 26 أيار/ مايو الجاري، وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكا إعلاميا للمنتدى.

والجدير بالذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يعد حدثاً سنويا اقتصاديا روسيا، يعقد منذ عام 1997.

وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومنذ ذلك الحين يقوم الرئيس بوتين بزيارة المنتدى سنويا. ويشارك في المنتدى بشكل أساسي، مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى ساسة ورؤساء حكومات ووزراء. ويسمى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، نظرا لحجمه ومستوى المشاركين فيه.