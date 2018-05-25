الدفاع الروسية: تكهنات محققي "بيلينغكات" بشأن الطائرة الماليزية تستند لفبركات قديمة

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن تكهنات محققي "بيلينغكات" بشأن الطائرة الماليزية المنكوبة تستند لفبركات قديمة مع محاكاة محادثة نشرها جهاز الأمن الأوكراني.

موسكو — سبوتنيك. نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تأكيدات موقع "بيلينغكات" حول ضلوع العسكريين الروس في إسقاط الطائرة الماليزية فوق دونباس عام 2014.

وجاء في بيان الوزارة: "وزارة الدفاع اطلعت على الحشو الجديد الذي قام به المحققون البريطانيون المزعومين من "بيلينغكات" وعالم السياسة الروسي الليبرالي الذي انضم إليهم حول ضلوع العسكريين الروس في كارثة الطائرة الماليزية في أوكرانيا".

وتابع البيان: "يثير الانتباه أن كافة مزاعم "التحقيق" قائمة على فبركة قديمة تحاكي اعتراض اتصال بين أشخاص مجهولين نشر يوم 18 تموز/ يوليو عام 2018 من قبل جهاز الأمن الأوكراني".