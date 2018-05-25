مركز المصالحة: تسوية أوضاع أكثر من 3 آلاف شخص في سوريا خلال 24 ساعة

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجنرال يوري يفتوشينكو، اليوم الجمعة، تسوية أوضاع أكثر من 3 آلاف عضو سابق في مجموعات مسلحة غير شرعية خلال 24 ساعة.

موسكو — سبوتنيك . وقال يفتوشينكو في إحاطة إعلامية: "الهيئات الأمنية السورية تجري أنشطة تحقق مع أعضاء سابقين في مجموعات مسلحة غير شرعية ، اتخذوا قرارا بتسليم سلاحهم والعودة للحياة السلمية في محافظة حمص. وتمت تسوية أوضاع 3192 شخصا خلال 24 ساعة، وسلموا 338 قطعة سلاح".

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وإلى خارجها.