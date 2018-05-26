الجامعات الحكومية الروسية تقبل 500 طالب سوري في 2018

أفاد ممثل الوكالة الفيدرالية الروسية "للتعاون الدولي"، فاديم زايتشيكوف، اليوم السبت 26 مايو/أيار، بأن روسيا تقبل في جامعاتها الحكومية 500 طالبا من سوريا في 2018.

دمشق — سبوتنيك. وقال زايتشيكوف، للصحفيين: "قبل بضع سنوات، كانت الحصة المخصصة لسوريا هي 200 مقعد، وفي العام الماضي تم زيادتها إلى 455 مقعد، هذا العام سيكون بمقدور 500 شخص القيام بذلك".

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وتابع:

تشرف الأعمال القتالية في سوريا على النهاية ومن المهم الآن تدريب الكوادر الوطنية من أجل استعادة اقتصاد البلد. وكما نخطط لإعداد 50 لغوي ومعلم للغة الروسية من هؤلاء المتقدمين، الذين سيعودون إلى سوريا وسيعلّمون اللغة الروسية.

وتم اختيار طلاب المستقبل على مرحلتين، في المرحلة الأولى، تم تقييم متوسط دبلوم المدرسة، في المرحلة الثانية تم إجراء مقابلة مع المرشح للقبول، وبلغ إجمالي عدد طلبات القبول 2060 شخصا. ويمكن للطلاب، الذين تجاوزوا الاختبار أن يختاروا أي مؤسسة تعليمية عليا حكومية في روسيا، والتي لديها ترخيص لتعليم الطلاب الأجانب.