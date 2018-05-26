"سوخوي 57" تطلق صاروخا جديدا في سوريا

أعلن ذلك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأوضح وزير الدفاع الروسي خلال اجتماع عُقد في مقر وزارة الدفاع أن تجربة إطلاق صاروخ جديد أجرتها طائرة "سو-57" في سماء سوريا.

وقد يكون الصاروخ الجديد الذي أطلقته طائرة "سو-57" في سماء سوريا هو صاروخ "إكس-50".

يُذكر أن مدى صاروخ "إكس-50" يزيد على 1500 كيلومتر. ويبلغ طوله 6 أمتار ووزنه 1600 كيلوغرام. ويطير صاروخ "إكس-50" بسرعة 700 كيلومتر في الساعة ويمكنه أن يستخدم سرعة 950 كيلومترا في الساعة.

يجدر بالذكر أن طائرة "سو-57" تنتمي إلى الجيل الخامس الأحدث حالياً من المقاتلات. وأكد يوري سلوسار، رئيس شركة "أو أ كا" التي تدير الصناعة الجوية الروسية في حديث متلفز، قبل أيام أن طائرتين من طراز "سو-57" قامتا بتنفيذ مهام قتالية في سوريا في فبراير، مشيرا إلى أنهما أنجزتا المهام المطروحة عليهما.