اعتراف مفاجئ من الرئيس الفرنسي

وكشف الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها في اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية والذي حضره رؤساء العديد من بلدان العالم، أن عدم الثقة بين الغرب وروسيا نتج عن خطيئة ارتكبها الغرب وظل يرتكبها على مدى عشرين عاما.

© Sputnik . Aleksej Fedoseev قاذفة قنابل روسية جديدة تباشر مهمتها عند حدود الناتو قريبا

وأوضح ماكرون أن الخطيئة هي "أننا لم ننفذ عبر الناتو بشكل كامل التزامات قطعناها على أنفسنا في وقت محدد".

يجدر بالذكر أن مؤسسة "الذاكرة التاريخية" نشرت في شهر مارس/آذار 2018 وثائق كانت محفوظة في الولايات المتحدة الأمريكية تفيد بأن زعماء الغرب وعدوا قادة الاتحاد السوفيتي في عام 1990 بعدم توسيع مجال عمل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق أوروبا من خلال الإحجام عن ضم البلدان الأوروبية القريبة من روسيا إلى الحلف.