بوتين يحذر من تجاوز الخطوط الحمراء

وقال بوتين في كلمة ألقاها في اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية والذي حضره رؤساء العديد من الدول، في إشارة إلى اقتراب الناتو (حلف شمال الأطلسي) من حدود روسيا:

© Sputnik . Sergey Stepanov اعتراف مفاجئ من الرئيس الفرنسي

هناك حدود لا يجوز تجاوزها. لا يجوز تجاوز الخطوط الحمراء.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فاجأ المشاركين في أعمال منتدى بطرسبورغ بتصريح كشف فيه أن الدول الغربية خرقت وعدها بعدم ضم البلدان الأوروبية القريبة من روسيا إلى حلف الناتو.

ويجب الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رأى لزاماً عليه أن يذكّر رؤساء الدول الغربية بأن الغرب كان له دور في قلب نظام الحكم في أوكرانيا عام 2014، مشيرا إلى "أننا نشتبه بأن القصد ضم أوكرانيا أيضا" (إلى الناتو).

كما رأى بوتين لزاماً عليه أن يعقّب على ما جاء في كلمة الرئيس الفرنسي، مشيرا إلى "أن إيمانويل قال إن أوروبا سقطت في اسار التبعية الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية. لا داعي للقلق بهذا الشأن، فنحن سنساعد على توفير الأمن. على أي حال سوف نبذل ما بوسعنا لكيلا تنشأ تهديدات جديدة".