مقاتلة "ميغ-35" تجتاز امتحانا

بدأت شركة "أو أ كا" التي تدير الصناعة الجوية الروسية، تختبر طائرة "ميغ-35".

أعلن ذلك رئيس الشركة يوري سلوسار.

وطائرة "ميغ-35" هي الطائرة المقاتلة الجديدة التي تنتمي إلى الجيل الرابع ++ من المقاتلات، وهي مشتقّة من طائرة "ميغ-29إم/إم2" ولكنها تتفوق على شقيقتها التي سبقتها إلى الخروج إلى حيز الوجود، وتتقدم عليها في مجالات عدة بخاصة في مدى الطيران.

وتستطيع "ميغ-35" أن تحلق بسرعة تزيد على 2.2 ماخ (أي 2.2 ضعف سرعة الصوت). ويستطيع رادارها تعقُّب 30 هدفا على مسافة تصل إلى 160 كيلومترا. ويمكنها أن تهبط في الممر الترابي.

وكشف سلوسار لـ"سبوتنيك" أن مصنع الطائرات في مدينة لوخوفيتسي بدأ ينتج طائرات "ميغ-35"، لافتا إلى "أن مهمتنا أن نبدأ خلال العام المقبل نسلم طائرات "ميغ-35" إلى القوات".