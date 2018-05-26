بوتين: المحادثات مع رئيس الوزراء الياباني كانت بناءة وذات طابع تجاري

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن المباحثات مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، كانت عملية وبناءة.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء: "لقد كانت المحادثات عملية وبناءة، ناقشنا بالتفصيل حالة العلاقات الروسية اليابانية وآفاقها، وتبادلنا وجهات النظر حول عدد من المشاكل الدولية".

© REUTERS / EDUARD KORNIYENKO سفارة روسيا في اليابان تحتفل بعيد "ماسلينيتسا" للمرة الأولى

وأشار الرئيس الروسي، أنه بحث مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أتفاقية السلام بين البلدين.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء: خلال المحادثات ، ناقشنا القضايا المتعلقة بمعاهدة السلام، ونرى أنه من الضروري الحوار على أساس مصالح البلدين ونعتبر أنه من المهم الاستمرار بصبر لإيجاد حل يلبي المصالح الاستراتيجية لكل من روسيا واليابان ويقبل به شعب البلدين".

وانطلقت يوم الخميس 24 مايو/ أيار الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين، حيث يبحث المشاركون مشاكل الاقتصاد العالمي وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا.

ويعتبر المنتدى حدثا دوليا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى السياسية والاقتصادية، ويشارك في المنتدى بشكل سنوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضر المنتدى هذا العام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إضافة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.