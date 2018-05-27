الكرملين: بوتين يجري "حوارا مباشرا" مع المواطنين الروس في 7 يونيو

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد ، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري يوم 7 حزيران / يونيو ، حوار مباشرا مع المواطنين الروس، سيجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين التي يمكن يطرحوها من خلال التطبيقات والشبكات الاجتماعية.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi الرئيس بوتين يعلن أمرا مهما حول ترشحه لفترة رئاسية ثالثة

موسكو — سبوتنيك . وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان:" يوم 7 يونيو 2018 ، في الساعة 12 بتوقيت موسكو، ستبث القناة الأولى " روسيا-1" و" روسيا —24 " و التلفزيون العام في روسيا، والمحطات الإذاعية " ماياك" و " فيستي" وراديو روسيا، البرنامج السنوي الخاص للرئيس الروسي فلاديمير، سيجيب خلاله رئيس الدولة على الأسئلة التي تهم المواطنين بخصوص الحياة الاجتماعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد ، وكذلك الوضع الدولي".

وكان الرئيس بوتين، أجرى للمرة الأولى حوارا مباشرا مع المواطنين في 24 ديسمبر 2001، ثم أصبح هذا [ الخط المباشر] تقليدا سنويا.

وتتركز أسئلة المواطنين الروس، حول قضايا اجتماعية واقتصادية، والسكن والخدمات المجتمعية، فضلا عن الوضع الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وغيرها من البلدان.

وخلال التواصل مع المواطنين الروس، يعطي الرئيس بوتين، بشكل عام ، تعليمات محددة إلى المسؤولين والإدارات المختلفة لدراسة تساؤلات وشكاوى المواطنين ويتابع تنفيذها شخصيا.