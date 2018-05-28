لافروف يعلق على سحب القوات الأمريكية من التنف السوري

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 28 أيار/مايو، عن أمله بسحب القوات الأمريكية من التنف جنوب شرقي سوريا.

وصرح لافروف "أما ما يتعلق بالمعلومات، التي لم أسمع عنها، حول إعداد الولايات المتحدة خطة لسحب القوات الأمريكية من التنف، وكما قلت سابقا، فإن هذه المنطقة أنشئت بشكل مصطنع لأسباب غير معروفة من وجهة النظر العسكرية. لذلك فإننا نلفت انتباه الزملاء الأمريكيين على هذه النقطة خلال اتصالات الجهات العسكرية".

© AP Photo / Hammurabi's Justice News لافروف يدعو إلى إغلاق "المنطقة الآمنة" الأمريكية في التنف

وأضاف "في حال توصلوا إلى النتيجة، فأنا آمل أن يتم تنفيذ ذلك".

كما يرى لافروف ضرورة تواجد القوات الحكومية فقد على الحدود الجنوبية لسوريا.

وأشار إلى أن الاتفاق على إنشاء منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا كان ينص بداية على سحب جميع القوات غير السورية من هذا الجزء من البلاد.

وقال لافروف إن جماعات إرهابية، مرتبطة بـ"داعش" نشطت في منطقة التنف السورية، الواقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة، مشيرا إلى وجود الكثير من الأدلة على حدوث أمور غريبة في التنف، فمن الناحية العسكرية، لا تملك هذه المنطقة أهمية تذكر لتنظيم عمليات مكافحة الإرهاب.