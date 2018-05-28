تحت شعار "الحوار الروسي العربي- دور المرأة في العالم العربي"، عقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية منتدى حول المرأة ودورها في كسر الأفكار النمطية.

وكالة سبوتنيك أجرت حوارا خاصا مع الفنانة التشكيلية السورية إخلاص الفقيه تحدثت فيه عن مشاركتها في المنتدى الذي استمر لثلاثة أيام من 7 وحتى 10 أيار/ مايو.

قالت إخلاص: تلقيت الدعوة لحضور المنتدى من قبل المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سان بطرسبرغ وكان الهدف من الفعالية طرح أهمية مساهمة المرأة العربية والروسية في كسر الأفكار النمطية بالاضافة إلى دورها في شتى المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية.

وتابعت قائلة: فيما يتعلق بالمشاركات، قدمت وفود من عدة دول عربية مثل سوريا وفلسطين ولبنان واليمن ومصر يمثلون وسائل الإعلام بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات ثقافية واجتماعية ومعاهد وجامعات روسية.

© Photo / Ikhlas Al-Fakih تشكيلية سورية تشارك في "كسر الأفكار النمطية" في روسيا وأردفت قائلة: تضمن برنامج المنتدى جلسات حول دور المرأة في المجتمع والثقافة والسياسة في العالم العربي والقوالب النمطية عن قضية المرأة في العالم العربي. وفي اليوم الثاني تم عقد جلسة بعنوان "العلاقات الروسية العربية ودور المرأة فيه"، أما في اليوم الأخير فتم تنظيم جولة ثقافية في متحف الأرميتاج تحت عنوان "الأرميتاج في زمن الحرب".

كما تضمن البرنامج وضع أكاليل الزهر على ضريح شهداء الحرب العالمية الثانية، والمشاركة في مسيرة الفوج الخالد والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من احتفالات عيد النصر على النازية.

وأوضحت إخلاص بأن أهم النقاط التي تمت مناقشتها في المنتدى هي الحوارات فيما يخص السياسة والفن وفي مجال دور المرأة في الانتخابات.

وأشارت اخلاص بأنها شاركت في جلسة حوار حول دور المرأة في الفن التشكيلي والمرأة العربية كفنانة تشكيلية ودورها الهام في كسر الفكرة النمطية عن المرأة العربية المتخلفة الخاضعة للرجل والمنساقة له.

© Photo / Ikhlas Al-Fakih تشكيلية سورية تشارك في "كسر الأفكار النمطية" في روسيا وقالت إخلاص:" أكبر دليل عن كون المرأة العربية هي امرأة مثقفة ومتحررة كثرة وجود الطالبات العربيات الدارسات في روسيا واللواتي يحاربن الغربة وقسوتها وصعوبات اللغة من أجل التحصيل العلمي والعودة إلى أوطانهن للمساهمة في تطوير مجتمعاتهن."

وأعربت إخلاص عن سعادتها في المشاركة في هذا المنتدى، كونه حدث هام جدا من شأنه تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة بين روسيا والدول العربية.