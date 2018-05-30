الخارجية الروسية: الأردن اقترح عقد لقاء ثلاثي حول سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: "كنا مستعدون منذ زمن للمشاركة في مثل هذا اللقاء، في البداية اقترح أصدقاؤنا في عمان المستوى الوزاري، وزيرنا كان مستعد تماما لاتصال كهذا".
وأشار بوغدانوف إلى أن روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة من أجل الاتفاق على تفاصيل الاجتماع الثلاثي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأردن في عمان.
وأعلن بوغدانوف أن الأطراف ستبحث خلال الاجتماع الثلاثي مسألة وقف إطلاق النار جنوبي سوريا، لكنه لم يحدد موعد الاجتماع.
وقال نائب وزير الخارجية: "إننا نؤيد وقف إطلاق النار، دون تشكل فراغ، الذي قد يملأه الإرهابيون والمتطرفون. لذلك فنحن على قناعة بأن هذه المناطق يجب أن تكون تحت سيطرة الجيش الحكومي السوري".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)