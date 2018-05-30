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14:39 30 مايو/ أيار 2018
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    الجيش السوري

    الدفاع الروسية: الوضع في مناطق خفض التصعيد مستقر... وتسجيل خرق واحد

    © Sputnik .
    روسيا
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    أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء أن الوضع العملياتي، في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

    موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: " رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة خرقا واحدا ، ورصد الجانب التركي خرقا واحدا فقط.

    مركز تنسيق الهدنة في سوريا
    © Sputnik . Maxim Blinov
    روسيا وتركيا ترصدان 13 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا
    وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة خرقا واحدا في محافظة اللاذقية.

    ورصد الجانب التركي خرقا واحدا في محافظة حلب.

    هذا وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة نفذ 3 عمليات إنسانية بهدف إيصال شحنات إنسانية تضم 1335 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 5.7 طن. وذلك إلى مدينة القنيطرة، وكذلك ريف حماة وريف دمشق وقرية بريف حلب.

    وبشكل عام يبلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية التي تم تنفيذها 1823 عملية ويبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها 2590.06 طن.

    كما تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لـ 213 شخصا.

    وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 81431 شخصا.

    وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2513 مركزا.

    ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

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    أخبار الصراع في سوريا والعراق, مناطق خفض التصعيد, الحكومة الروسية, سوريا, روسيا
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