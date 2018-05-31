بوتين يلتقي بنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية غدا

يعتزم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء مع ولي عهد إمارة أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد آل نهيان، ومن المخطط خلال لقاء التوقيع على مذكرة تعاون استراتيجي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين "يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة محمد آل نهيان الذي يجري زيارة عمل إلى روسيا".

يشار إلى أنه من المقرر خلال الاجتماع، سيتم مناقشة قضايا التعاون بين روسيا والإمارات في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى قضايا الراهنة في الأجندة الدولية والإقليمية. كما سيوقع بوتين وآل نهيان مذكرة تعاون حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

هذا وتشهدت العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وروسيا تعاونا مثمرا لأكثر من 45 عاماً، مما دفع البلدين إلى تعزيزها على جميع الأصعدة، وقد انطلقت العلاقات بين البلدين عام 1971، وتم في 1986 افتتاح السفارة الروسية في أبوظبي فيما تم افتتاح السفارة الإماراتية في موسكو عام 1987، وفي عام 2002 تم تأسيس القنصلية العامة الروسية في دبي. وتتمثل أبرز اتفاقيات التعاون المثمر بين البلدين اتفاقية التعاون القنصلي الخاصة بتسهيل تأشيرات الدخول.