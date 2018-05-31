شويغو: الوضع في سوريا يتحسن بعد تحرير ضواحي دمشق والهدنة في الغوطة وحمص

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن "الوضع في سوريا يتحسن بعد تحرير ضواحي دمشق الجنوبية من تنظيم داعش الإرهابي والتوصل للتهدئة في الغوطة الشرقية وحمص".

موسكو — سبوتنيك. وأوضح شويغو، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبيرمان: "تطور الوضع في سوريا يكتسب وتيرة إيجابية، إنه يتحسن بعد التوصل لتهدئة في الغوطة الشرقية وحمص والتي تمت عمليا دون إراقة الدماء، وكذلك تحرير مخيم اليرموك بضاحية دمشق الجنوبية من "داعش".

© Sputnik . Maxim Blinov ليبرمان: إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا

وناقش وزير الدفاع الروسية، مع نظيره الإسرائيلي في موسكو، اليوم الخميس، 31 مايو/ أيار، الوضع في منطقة خفض التصعيد على الحدود السورية الأردنية.

وقال شويغو: "يسرني الترحيب بكم في موسكو، كما تسرني إمكانية مناقشة القضايا الحيوية والهامة حول التسوية السورية. وتراكم هناك العديد من المسائل التي من الضروري بحثها. ويجب أن نناقش كل المسائل المتعلقة بالعمل على الحدود وفي المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد وخاصة البنود التي يوجد لدينا اتفاق عليها مع الأردن والولايات المتحدة".

كما أعرب الوزير الروسي عن أسفه لتغيب ليبرمان عن عرض النصر في موسكو يوم الـ 9 مايو/ أيار الجاري. وأضاف: استخدم هذه الفرصة لتوجيه دعوة إليكم لحضور العرض العسكري العام المقبل. وأريد أن أشير هنا بشكل خاص إلى أن الـ9 من مايو يعتبر عيدا رسميا في إسرائيل".