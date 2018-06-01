خبير عن صفقة "إس-400" المحتملة: السعودية لا تشتري سمكا في ماء

وأكد السفير رائد بن خالد قرملي سفير المملكة العربية السعودية في روسيا، لـ"سبوتنك" رغبة بلاده في اقتناء منظومات "إس-400" الروسية، مرجحا أن تتم الصفقة بعد انتهاء المراجعة الفنية.
وشرح الخبير فيكتور بارانيتس، وهو معلق عسكري في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، رؤيته للأسباب التي تدفع المملكة السعودية للحصول على منظومات "إس-400"، مشيرا إلى "أن المملكة السعودية لا تشتري سمكاً في ماء أبدا".
وفي ظن الخبير فإن السعوديين يعرفون أن منظومة "إس-400" تتقدم وتتفوق على المنظومات المماثلة غير الروسية في الجاهزية الفنية والقتالية.
ولأن المملكة السعودية تريد — يقول الخبير — أن تمتلك منظومة صواريخ مضادة للطائرات والصواريخ يُعتمد عليها فإنها تتطلع إلى حيازة منظومات "إس-400".
ونبه الخبير في مقابلة مع الصحفيين إلى أن الخطر الرئيسي في الحروب الحديثة يأتي من السماء.
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