خبير عن صفقة "إس-400" المحتملة: السعودية لا تشتري سمكا في ماء

شرح خبير روسي رؤيته لرغبة المملكة العربية السعودية في استيراد منظومات الدفاع الجوي من روسيا.

وأكد السفير رائد بن خالد قرملي سفير المملكة العربية السعودية في روسيا، لـ"سبوتنك" رغبة بلاده في اقتناء منظومات "إس-400" الروسية، مرجحا أن تتم الصفقة بعد انتهاء المراجعة الفنية.

© AFP 2018 / BULENT KILIC "باتريوت" يسقط في مقارنة بينه وبين "إس-400"

وشرح الخبير فيكتور بارانيتس، وهو معلق عسكري في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، رؤيته للأسباب التي تدفع المملكة السعودية للحصول على منظومات "إس-400"، مشيرا إلى "أن المملكة السعودية لا تشتري سمكاً في ماء أبدا".

وفي ظن الخبير فإن السعوديين يعرفون أن منظومة "إس-400" تتقدم وتتفوق على المنظومات المماثلة غير الروسية في الجاهزية الفنية والقتالية.

ولأن المملكة السعودية تريد — يقول الخبير — أن تمتلك منظومة صواريخ مضادة للطائرات والصواريخ يُعتمد عليها فإنها تتطلع إلى حيازة منظومات "إس-400".

ونبه الخبير في مقابلة مع الصحفيين إلى أن الخطر الرئيسي في الحروب الحديثة يأتي من السماء.