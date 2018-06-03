الجيش الروسي يوزع 5 أطنان من المواد الغذائية في ضواحي دمشق

أفاد ممثل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أندريه أداميس، اليوم الأحد 3 يونيو/حزيران، بقيام العسكريون الروس بتوزيع أكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية في ضاحية دمشق - يلدا.

دمشق — سبوتنيك. وقال أداميس للصحفيين: "اليوم، يقوم مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة بعمل إنساني في بلدة يلدا، حيث يوزع على السكان المحليين المواد الغذائية الضرورية — المعلبات والحبوب والمياه، وبلغ مجموع ما تم توزيعه أكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية".

ويساعد طلاب جامعة دمشق الجيش الروسي في توزيع المساعدات الإنسانية.

وقالت المتطوعة والطالبة نور حمو:

جئنا إلى هنا للحد من معاناة شعبنا، بالمشاركة في هذه العملية، والمشاركة في بناء سورية الجديدة، لذلك أنا هنا. أنا أدرس في دمشق، في الجامعة، سأصبح مهندسة. خلال الحرب، صار العديد من الطلاب يشارك طوعا في الأعمال الإنسانية. لا يوجد أي تسهيلات في الدراسة من أجل ذلك. نحن نقوم بذلك بكل قلوبنا.

وأوضح أحد السكان المحليين أسامة أبو عادل: " نحن ممتنون للحكومة الروسية للمساعدة التي تقوم بها اليوم، وفي السابق. بفضل جهودكم اصبحنا نعيش أفضل. يمكن القول، أنه لدينا الآن كل شيء من أجل الأمل بمستقبل أفضل".

يذكر أن تحرير الغوطة الشرقية تم بمساعدة المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، في نيسان/ أبريل الماضي، تحرير الغوطة الشرقية، ومنطقة شرق القلمون شمال دمشق. وفي أيار/ مايو، تم تحرير الأحياء الجنوبية من العاصمة، بما في ذلك مخيم اليرموك، من المسلحين.