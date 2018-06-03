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12:06 03 يونيو/ حزيران 2018
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    العاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني

    بعد التهديد بضرب قطر... نائب روسي يفاجئ السعودية

    © AP Photo / Uncredited
    روسيا
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    علق نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، ألكسيي كوندراتييف على تقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية التي زعمت فيه أن الرياض طلبت من باريس الضغط على قطر لمنعها من الحصول على منظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

    وقال كوندراتييف، لـ"سبوتنيك"، أمس السبت، إن "موقف الرياض لن يؤثر على خطة موسكو لتوريد منظومات "إس 400" الصاروخية للدفاع الجوي للدوحة.

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
    © AP Photo / Saudi Press Agency
    باريس ترفض التعليق على نية السعودية القيام بعمل عسكري ضد قطر
    وقال إن "روسيا تسعى إلى تحقيق مصلحتها من خلال توريد إس 400 لقطر بجلب المال إلى ميزانية الدولة، فموقف السعودية لا علاقة له بالأمر، روسيا لن تغير نهجها".

    واعتبر السيناتور الروسي، أن ما نسب للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حول استعداد المملكة للقيام بـ"عمل عسكري" ضد قطر إذا نصبت "إس-400"، يمثل "ظاهرة من ظواهر الابتزاز". وأضاف: "من الواضح أن الرياض تلعب دورا مهيمنا في المنطقة وأن تعزيز قدرات قطر العسكرية بفعل نشرها منظومات إس 400 الروسية سيتيح لها مزايا واضحة، ولذا نتفهم قلق السعودية".

    وشدد المسؤول الروسي، على أن موقف السعودية من شراء الدولة المنظومات الصاروخية الروسية تم تنسيقه مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "واشنطن لا تريد أن تفقد مكانتها في سوق الأسلحة الإقليمية.. وستواصل الضغط على السعودية".

    وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية، زعمت أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز أرسل رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إن بلادة مستعدة للقيام بعملية عسكرية ضد قطر إذا تم تزويد السلطات القطرية بمنظومة "إس-400" الروسية.

    يذكر أن السعودية تريد الحصول على هذه المنظومة، فقد أعلن السفير السعودي في موسكو، رائد بن خالد قرملي، في 31 أذار/مارس الماضي، أن المحادثات بين الرياض وموسكو بشأن توريد منظومات الدفاع الجوي "إس-400" تسير بشكل جيد، مرجحا أن تتم الصفقة بعد انتهاء المراجعة الفنية.

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