"سيناريو سوريا" في الأردن مستبعد

أبلغت صحيفة روسية قراءها أن الرعايا الروس الموجودين في الأردن لا يهددهم شيء.

وقالت صحيفة "إزفستيا" إن احتجاجات الأردن لا تمس العلاقات الروسية الأردنية، فما يشهده الأردن شأن يخص هذا البلد وحده.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الاحتجاجات تدفع الأردن للتقدم إلى صندوق النقد الدولي بطلب صعب

ويشهد الأردن مظاهرات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الراتب وسياسات الحكومة الاقتصادية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن الباحث الروسي بوريس دولغوف أنه لا يمكن أن يحصل في الأردن السيناريو نفسه الذي حصل في سوريا، فما نشهده في سوريا هو نتاج التدخل الخارجي ونتاج أعمال أعداد غفيرة من المرتزقة الأجانب. أما احتجاجات الأردن فهي محلية المنشأ.

كما لا يمكن أن يحصل في الأردن ما حصل في تونس، بحسب الصحيفة.