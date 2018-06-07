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16:28 07 يونيو/ حزيران 2018
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    مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

    الخارجية الروسية: سوريا لم تنتهك التزاماتها بعدم انتشار الأسلحة النووية

    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    روسيا
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    أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن سوريا لم تنتهك التزاماتها بعدم انتشار الأسلحة النووية، ولا توجد أية أسباب موضوعية لمناقشة "الملف السوري" في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

    صاروخ توماهوك
    © Photo / Public Domain
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    موسكو — سبوتنيك. ونقلت الوزارة تصريح الوفد الروسي خلال جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، يوم أمس 6 حزيران/ يونيو: "سوريا لم تنتهك التزاماتها بعدم انتشار الأسلحة النووية ولا توجد أية أسباب موضوعية لمناقشة الملف السوري في المجلس".

    وأكدت الوزارة أن سكرتير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يستطع إقناع الدول الأعضاء في المنظمة، بأن هناك احتمالاً كبيراً لأن يكون الموقع الذي تم تدميره قرب مدينة دير الزور السورية هو مفاعل نووي.

    هذا وكانت إسرائيل قد كشفت معلومات سرية في نهاية آذار/ مارس الماضي، بأن طيران الجيش الإسرائيلي قام بقصف مفاعل نووي في مدينة دير الزور السورية منذ عشرة أعوام، كان يتواجد في مراحل البناء النهائية، وجرت العملية في ليلة 5- 6 أيلول/ سبتمبر عام 2007.

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    أخبار العلاقات السورية الروسية, الحكومة الروسية, روسيا
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