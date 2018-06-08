"الدفاع الروسية" تنفي شن الطائرات الروسية ضربات على زردنا في إدلب السورية

نفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الجمعة 8 حزيران/يونيو، أنباء عن قصف طائرات روسية، يوم أمس الخميس، على بلدة زردنا في محافظة إدلب السورية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "كل أنباء "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في لندن و"الخوذ البيضاء" عن مزاعم توجيه الطائرات الروسية مساء 7 حزيران/يونيو، ضربة على بلدة زردنا في محافظة إدلب، لا تطابق الواقع".

© Sputnik . Ali Hashem مسلحو "النصرة" يوسعون "إمارتهم" في إدلب

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن معارك طاحنة دارت في هذه المنطقة بين وحدات كبيرة تابعة لـ "تنظيم جبهة النصرة (المحظور في روسيا وعدد من الدول) و"جيش الإسلام" باستخدام المدفعية الثقيلة".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم، أن 44 شخصاً على الأقل، سقطوا قتلى، الليلة الماضية، جراء ضربات جوية "يشتبه بأنها روسية"، استهدفت قرية زردنا بمحافظة إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المسلحة السورية.