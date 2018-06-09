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11:35 09 يونيو/ حزيران 2018
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    الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    روسيا: مفاوضات طائرات "سو- 35" جارية مع السودان

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    روسيا
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    صرح السفير الروسي لدى السودان، فلاديمير جيلتوف، أن المفاوضات حول شراء السودان لطائرات "سو- 35" جارية بين البلدين على مستوى وزارتي الدفاع والمؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن هذا يتطلب وقتا ويجب الانتظار.

    وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا عن سؤال عن عزم السودان شراء طائرات "سو- 30" من روسيا، إن "هناك مفاوضات جارية بين البلدين على مستوى وزارتي الدفاع والمؤسسات المعنية، والتوصل إلى النتائج المرجوة يتطلب مزيدا من الوقت".

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    © AP Photo / Hani Mohammed
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    وأكد جيلتوف، أنه "لغاية الآن يوجد نوايا بهذا الخصوص، والتحول من نوايا إلى صفقات يتطلب المزيد من الوقت ودراسة دقيقة لكافة جوانب توريدات الأسلحة بما فيها العسكرية والتنظيمية والمالية. وأضيف هنا أن شركاءنا السودانيين يحتاجون إلى الأسلحة".

    وأشار السفير إلى أن اقتراح بناء قاعدة إمداد للسفن الحربية الروسية في السودان، مازال قيد الدراسة والتفاوض بين الجهات المختصة في البلدين.

    وردا عن سؤال حول مصير اقتراح الرئيس السوداني عمر البشير على روسيا، بناء قاعدة عسكرية بحرية في بلاده، قال: "نعم، هذا الطرح فعلا انطلق من القيادة السودانية، وأؤكد هنا أن هذا الاقتراح لا يزال قيد الدراسة والتفاوض بين الجهات المختصة في روسيا والسودان، وعند انتهاء العمل عليه سيعلن عن نتائجه عبر القنوات الرسمية".

    وأضاف جيلتوف: "وتعليقا على سؤالك أود التوضيح أن الحديث يدور ليس حول بناء قاعدة بحرية بل حول نقطة إمداد للسفن الحربية الروسية المتواجدة في البحر الأحمر، كما ترون هذا شيء مختلف".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار السودان, سوخوي سو-35, الحكومة السودانية, عمر البشير, السودان, روسيا
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