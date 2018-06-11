الدفاع الروسية: الجيش السوري والطيران الروسي يمنعان تقدم مسلحين من التنف إلى تدمر

أعلن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا في بيان له، اليوم الإثنين، أن القوات السورية، وبمساعدة القوات الجوية الفضائية الروسية، منعت جنوب محافظة حمص، تقدم مسلحين من منطقة التنف باتجاه مدينة تدمر.

دمشق — سبوتنيك. وجاء في البيان: "في الـ11 من حزيران/يونيو من العام الجاري، في حوالي الساعة الرابعة صباحا، جنوب محافظة حمص، منعت القوات الحكومية السورية وبدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية محاولة تقدم مسلحين من منطقة بلدة التنف باتجاه تدمر".

© AP Photo / Hammurabi's Justice News تصفية 7 مسلحين من تنظيم "داعش" في التنف

وأضاف البيان: "تم إفشال تقدم المسلحين، وتم القضاء على 5 مقاتلين وعربة نقل ودراجة نارية".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أعلن يوم السبت 9 حزيران/يونيو، أن بؤر مواجهة إرهابيي تنظيم "داعش" في سوريا، تتواجد في المناطق الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة فقط.

وقالت الدفاع الروسية ردا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي حول سوريا: "ما يتعلق بالوضع الراهن في الجمهورية العربية السورية، ننصح وزير الدفاع الأمريكي بدراسة خريطة الوضع في هذه البلاد. جميع بؤر مواجهة إرهابيي "داعش" في سوريا تتواجد فقط في المناطق، الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة".

وأشار كوناشينكوف إلى تعافي الحياة السلمية حاليا في المحافظات، الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. ويجري العمل على إزالة الألغام. وتعمل المؤسسات والأسواق والمدراس ورياض الأطفال. كما تصل المساعدات الإنسانية والمنتجات الغذائية إلى هناك، إلى حيث لم تدفع الولايات المتحدة من ميزانيتها حتى ثمن علبة".

وأضاف أن "الكارثة الحقيقية للشعب السوري، تسجل من قبل الأمم المتحدة والحقوقيين في منطقة التنف، المحتلة من قبل القوات الأمريكية، إضافة إلى الرقة، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وهو ما تم توثيقه في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير".