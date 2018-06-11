الدفاع الروسية: مخيم الركبان بالقرب من التنف أصبح ملجأ للمسلحين في سوريا

أعلن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا في بيان له، اليوم الإثنين، أن مخيم الركبان للاجئين، الواقع بالقرب من القاعدة الأمريكية، أصبح ملجأ للمسلحين من كل المناطق السورية.

دمشق — سبوتنيك. وجاء في البيان: "مخيم الركبان السوري للاجئين، الواقع بالقرب من القاعدة العسكرية الأمريكية في بلدة التنف، وبسبب عدم وجود إمكانية لوصول السلطات السورية إلى هناك، أصبح ملجأ للمسلحين من كل أنحاء سوريا، بما في ذلك إرهابيي داعش [التنظيم المحظور في روسيا وعدد من الدول]، ومصدرا لتعبئة التشكيلات الإرهابية في الجزء المركزي من البلاد".

© REUTERS / RODI SAID السفير الروسي في الأردن: مسؤولية الأوضاع الإنسانية في مخيم الركبان تقع على أمريكا

وأفاد البيان أن الأوضاع الإنسانية في المخيم حرجة، بسبب منع القوات الأمريكية لأي محاولات لإيصال المساعدات الإنسانية إليه.

وكان مركز المصالحة الروسي قد قام في السابع من حزيران/يونيو الجاري، بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، وذلك بهدف إيصال شحنة إنسانية تضم 890 سلة غذائية إلى كل من بلدة عز الدين بريف حمص وبلدة الصالحية بريف دير الزور، بلغ إجمالي وزن الشحنتين 3.8 طن.