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09:41 12 يونيو/ حزيران 2018
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    العاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني

    روسيا تكشف مفاجأة في مبيعات "إس 400" للسعودية وقطر

    © AP Photo / Uncredited
    روسيا
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    كشف نائب رئيس أكاديمية علوم الصواريخ والمدفعية الروسي، العقيد قسطنطين سيفكوف، تطورات جديدة بشأن صفقتي السعودية وقطر، بشأن شراء منظومة إس 400 الروسية.

    وأكد سيفكوف، في مقابلة مع برنامج "قصارى القول" الذي يعرض على شاشة RT، أن "السعودية رضخت للضغوط الأمريكية، وتخلت عن منظومة إس 400 الروسية".

    منظومة صواريخ إس-400
    © Sputnik . Sergey Pivovarov
    السفير السعودي في موسكو يكشف آخر تطورات المفاوضات بشأن الـ"إس-400"
    وقال إن "السعودية تقدمت بطلب الحصول على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية، إلا أنها رضخت لضغوط مارستها عليها الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى رفضها للصفقة".

    من جهة أخرى، أكد العقيد الروسي أن "تركيا تعرضت كذلك للضغط من قبل الإدارة الأمريكية، إلا أن أنقرة قررت الحصول على منظومة إس 400" رغم ذلك، مشيراً إلى أن الضغوط الأمريكية فعالة جدا.

    كما تطرق سيفكوف إلى مسألة صفقة تخص هذه المنظومة مع قطر، مشيرا إلى أن الأمر بالنسبة للدوحة ليس مهما جدا. وقال: "بحسب رأيي، فإن صغر مساحة الدولة القطرية لا يمكنها من الحصول إلا على كتيبة واحدة من الصواريخ، مما يعني دخول مساحات واسعة من الأراضي السعودية ضمن نطاق تلك الكتيبة، الأمر الذي يهدد الملاحة بين البلدين، كون المملكة لديها قواعد جوية ستقع ضمن نطاق المنظومة القطرية".

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