الخارجية الروسية: اقتحام القوات الموالية لهادي لميناء الحديدة يسبب كارثة لليمن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس 14 حزيران/يونيو، أن اقتحام القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لميناء الحديدة سيسبب كارثة لليمن ويطيح بتسوية الوضع في البلاد.

وأشار البيان إلى أنه في حال أدى القتال في اليمن إلى إغلاق قناة الإمداد بالمواد الطبية ومواد المعيشة الأساسية التي يوفرها ميناء الحديدة، فإن المدنيين في اليمن سيكونون على حافة الموت.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais تحذير من عواقب "مدمرة" على اليمنيين جراء هجوم الحديدة

وأضاف البيان: "كل هذا يؤكد مخاوفنا التي أعربنا عنها منذ البداية، بأن اقتحام الحديدة قد يؤدي إلى عواقب كارثية لكل سكان اليمن. نأسف لعدم تقديم الوقت الإضافي الذي طالب به المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لتجنب هذه التطورات".

يذكر أن الجيش اليمني أطلق بإسناد من قوات التحالف، فجر الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، عملية "النصر الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها من قبضة "أنصار الله".