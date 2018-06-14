ريابكوف: موسكو تأمل في استئناف المحادثات مع واشنطن قريبا

قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تأمل في استئناف المحادثات مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف ريابكوف، اليوم الخميس 16 يونيو/ حزيران، أن موسكو تجري اتصالات مع بيونغ يانغ وواشنطن بما في ذلك حول نتائج قمة سنغافورة.

© Sputnik . Andrew Stenin ريابكوف: المشاكل المحيطة بنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي تحبط جهود نزع السلاح

وتابع: "موسكو تأمل في استئناف المحادثات مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي قريبا، والاتفاق على المكان والموعد سيجري في أقرب وقت"، مضيفا: "نحن الآن على اتصال مع الزملاء الأميركيين، سوف نحدد صيغة العمل المريحة لهم، وأظن أننا سننتقل بسرعة لتنسيق المكان والزمان المحدد".

كما ذكر نائب الوزير الروسي أن "موسكو تعول على المشاركة في العمليات اللاحقة حول نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد التقى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في أول لقاء بينهما في التاريخ، يوم 12 يونيو/ حزيران في سنغافورة.

وأعلن ترامب، عقب هذا اللقاء، أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح من كوريا الشمالية سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

من جانبه، وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء ترامب في سنغافورة بأنها انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".