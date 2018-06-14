محمد بن سلمان يعرب عن الرغبة في مواصلة التعاون مع روسيا في مجال النفط

أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبة المملكة بمواصلة التعاون مع روسيا في مجال النفط.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا جلب الفائدة للعالم أجمع.

© Sputnik . Alexei Druzhinin السعودية تستثمر في أكبر حديقة تكنولوجية روسية

وأضاف أن السعودية وروسيا قطعتا شوطا طويلا، خلال السنوات الأخيرة، في تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات: السياسية والاقتصادية والصناعية ومجال النفط. ويرى ولي العهد أن هذا العمل المثمر أنقذ العالم من أخطار كثيرة وجلب الفائدة.

وأوضح أن الاستقرار في مجال النفط ساعد على استقرار الاقتصاد العالمي بأكمله.

وقال محمد بن سلمان إن المملكة بلا شك ترغب في مواصلة هذا التعاون والمضي قدما.

كما أشار ولي العهد إلى أن الرياض تعتزم استضافة قمة "أوبك+" ودعا بوتين للمشاركة فيها.