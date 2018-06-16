بوتين وبن سلمان يعتزمان الدعوة لجعل "أوبك+" اتفاقية دائمة

الظهران — سبوتنيك. وقال نوفاك لصحفيين: "أود تذكير الجميع بأن أحد القارات التاريخية اتخذ قبل يومين خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس بوتين، وهو عن تمديد التعاون بين بلدينا فيما يسمى باتفاقية أوبك+ على أساس دائم".
وأفاد نوفاك، أن الاتفاقية الدائمة لن تحتوي على حجم معين للإنتاج، وقال في هذا الصدد: "أعتقد أن الأساس سيكون هذا [الاتفاقية القائمة حاليا]، لكن يجب مأسستها ولن تحتوي على أحجام محددة للإنتاج".
وأضاف: "على الأرجح ستوثق فيها إمكانية اتخاذ القرار عند الحاجة".
هذا وأفاد الوزير الروسي، بأن بلاده والسعودية ستقدمان اقتراحا في اجتماع الدول المشاركة بالاتفاقية المرتقب في فيينا برفع مستوى الإنتاج بـ 1.5 مليون برميل يوميا.
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