بوتين وبن سلمان يعتزمان الدعوة لجعل "أوبك+" اتفاقية دائمة

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قررا الدعوة معا لتمديد اتفاقية "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، وجعلها اتفاقية دائمة.

الظهران — سبوتنيك. وقال نوفاك لصحفيين: "أود تذكير الجميع بأن أحد القارات التاريخية اتخذ قبل يومين خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس بوتين، وهو عن تمديد التعاون بين بلدينا فيما يسمى باتفاقية أوبك+ على أساس دائم".

© Sputnik . Michail Klimentjev بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي تمديد اتفاق "أوبك+" بعد لقائه ابن سلمان

وأضاف نوفاك: "سنبحث هذه المسألة [في فيينا]. إنهم [الدول المشاركة بالاتفاقية] موافقون مبدئيا على تمديد التعاون، لكن يجب إيجاد الصيغة".

وأفاد نوفاك، أن الاتفاقية الدائمة لن تحتوي على حجم معين للإنتاج، وقال في هذا الصدد: "أعتقد أن الأساس سيكون هذا [الاتفاقية القائمة حاليا]، لكن يجب مأسستها ولن تحتوي على أحجام محددة للإنتاج".

وأضاف: "على الأرجح ستوثق فيها إمكانية اتخاذ القرار عند الحاجة".

هذا وأفاد الوزير الروسي، بأن بلاده والسعودية ستقدمان اقتراحا في اجتماع الدول المشاركة بالاتفاقية المرتقب في فيينا برفع مستوى الإنتاج بـ 1.5 مليون برميل يوميا.