لافرينتيف لا يستبعد إدخال الشرطة العسكرية الروسية إلى الجنوب السوري عند الحاجة

أشار مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الثلاثاء، لافرينتيف أنه لا يستبعد إدخال الشرطة العسكرية الروسية لمنطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا عند الحاجة مؤكدا أن هذه أداة مساعدة فقط.

موسكو — سبوتنيك. وأكد لافرينتيف عقب مشاورات الدول الضمانة (روسيا وإيران وتركيا) مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا على الأهمية الخاصة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية الآن، نظرا لتحسن الأوضاع في الغوطة وحمص.

© Sputnik . Morad Saeed الجيش السوري يبدأ التمهيد لعاصفة الجنوب في درعا

وقال المسؤول الروسي: "لهذا أهمية خاصة الآن، لأن الأوضاع على الأرض تتغير للأفضل. الأوضاع في الغوطة الشرقية وفي حمص مستقرة. يرجع الناس إلى بيوتهم… نحن نرى أن الأوان قد آن لتفعيل الجهود في المسار السياسي التفاوضي".

وأعرب مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، عن رؤية بلاده بضرورة أن تتمثل المعارضة السورية في هذه اللجنة الدستورية السورية بأوسع شكل ممكن.

وقال لافرينتيف: "لقد أجرينا اتصالات كثيفة على أساس ثنائي مع شركائنا الأتراك، وزملائنا الإيرانيين. استغلينا وجود ممثلي منظمات المعارضة وأجرينا مشاورات مع ممثلي منصات موسكو والقاهرة ومجموعة أستانا وكذلك ممثلي مجموعة الرياض التي يترأسها نصر الحريري".

وأضاف: "جرت مناقشة تمثيل المعارضة في اللجنة الدستورية. روسيا ترى أن تمثيل المعارضة يجب أن يكون واسعا إلى أقصى حد، لكي لا يحدث أن تصرح إحدى المجموعات بأن مصالحها لم تؤخذ بعين الاعتبار".

وأكد لافرينتيف أن تمثيل الأكراد في اللجنة سيتم بأية حال من الأحوال.

وقال في هذا الصدد: "سيتم تمثيل الأكراد بأي حال، سيتم تمثيلهم وفي المعارضة ، وفي الوفد الحكومي ، وفي سياق المجتمع المدني".