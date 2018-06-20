فريق طبي روسي ينقذ أكثر من 2000 شخص في سوريا

تحدث طبيب عسكري روسي في تصريح صحفي عن مهمته في سوريا.

وكشف المقدم رومان غراتشوف، قائد وحدة طبية تابعة لقوات المظلات الروسية، للصحفيين أن وحدته عملت في سوريا.

© REUTERS / Abdalrhman Ismail بالفيديو من سوريا... فرحة العيد في حلب بعد عودة الأمان

وأنقذ أطباء الوحدة أثناء وجودهم في سوريا أكثر من ألفي شخص بينهم أكثر من 200 طفل، وأجروا أكثر من 130 عملية جراحية.

وأدوا مهمتهم متحدين ظروفاً قاسية. ويوضح قائد الوحدة التي عادت إلى الوطن من سوريا مؤخرا أنهم قدموا الخدمات العلاجية وأجروا العمليات في ظل الحرارة الشديدة حتى عندما بلغت درجة حرارة الهواء في الظل 45 درجة مئوية.

وعملت الوحدة في مختلف مناطق سوريا، ولم ترفض تقديم العلاج لأحد.

وكان الأطباء العسكريون الروس يسعفون جرحى القصف الإرهابي أيضا.

ويقول المقدم غراتشوف إن السوريين يعلقون آمالا كبيرة على الأطباء العسكريين الروس وينظرون إليهم على أنهم مُنقذون.