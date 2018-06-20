روسيا ترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية

صرحت وكالة الفضاء الروسية، اليوم الأربعاء، بأن روسيا وقعت اتفاقية مبدئية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية، ومن المقرر أن تكون الرحلة في نيسان/ أبريل 2019.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان أن "المدير التنفيذي لبرامج الفضاء في وكالة الفضاء الروسية سيرغي كريكاليف ومدير مركز الفضاء محمد بن راشد والدكتور يوسف حمد الشيبين، قد وقعوا اتفاقية لتنفيذ خدمات إرسال رائد فضاء واحد إلى المحطة الفضائية الدولية ".

© Sputnik . Sergej Kazak وكالة الفضاء الروسية تعلن التعاقد على 9 صواريخ "سويوز" لإطلاق أقمار صناعية"

وقالت وكالة الفضاء الروسية: "الموضوع الرئيسي للاتفاقية المبدئية هي خدمات اختيار وإعداد لرحلة وإرسال رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية. تستمر الرحلة حوالي 10 أيام في نيسان/ أبريل 2019. وسيتم تنفيذ عملية الإطلاق على متن المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-12" وسيعود رائد الفضاء الإماراتي مع طاقم المركبة "سويوز إم إس-10".

وسيتم إعداد رائد الفضاء وبديله في آب/أغسطس 2018.

ويذكر أن لدى روسيا، اتفاقات تعاون في مجال الفضاء مع ما يزيد عن 30 دولة في العالم، بما في ذلك والولايات المتحدة الأميركية واليابان والهند والبرازيل والسويد والأرجنتين والدول الأعضاء في الوكالة الفضائية الأوروبية وغيرها من الدول ووكالات الفضاء.