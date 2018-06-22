السعودية تكشف للعالم وجهها اللطيف

سينفذ الأمر الملكي الخاص بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية في 24 يونيو/حزيران 2018.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن قرار تمكين المرأة من قيادة السيارات يأتي ضمن مجموعة خطوات هامة لتنفيذ خطة الإصلاح المعروفة باسم "رؤية السعودية 2030".

© Sputnik . Grigoriy Sisoev بينهم السعودية وتونس... تصرفات جماهيرية أشاد بها العالم

وترى الصحيفة أن الأجواء التي تعيشها السعودية في الوقت الراهن شبيهة بما عاشته روسيا في زمن إصلاحات الـ"بيريسترويكا".

ونقلت الصحيفة عن سوزان، طالبة إحدى الجامعات السعودية، قولها إنهم لا يستطيعون مواكبة التغيرات التي تحدث في بلادهم وكأنهم استيقظوا من النوم فجأة ليجدوهم في بلد مغاير

وأشارت الصحيفة إلى أن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات يعتبر من أهم القرارات التي يشملها برنامج إصلاحي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت الصحيفة أن استطلاعا للرأي أظهر أن 93 في المائة من السعوديات يستحسنّ القانون الجديد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ساميا في سبتمبر/أيلول بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.