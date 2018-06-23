العسكريون الروس يوزعون مساعدات إنسانية في بلدة كفر بطنا السورية

أعلن مركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم السبت 23 يونيو/حزيران، أن العسكريين الروس قاموا بعمل إنساني في بلدة كفر بطنا في الغوطة الشرقية، حيث وزعوا 7.5 طن من المنتجات الصحية .

دمشق — سبوتنيك. وقال رئيس البلدة توفيق بغاج: "لدينا في المدينة فريق من المتطوعين يساعد على توزيع المساعدات الإنسانية، بمجرد أن علمنا عن العمل الإنساني، جرى بسرعة تحضير القوائم، وجمعنا المعلومات عن خمسمائة عائلة أكثر المحتاجين ودعوناهم إلى هنا اليوم".

© Sputnik . مركز المصالحة الروسي يتابع جهوده الإنسانية في مختلف المناطق السورية

وقال أحد السكان المحليين حسن إبراهيم نجار، للصحفيين: "كنا نعيش في خوف دائم. وكان المسلحون يهددوننا بالسلاح باستمرار. و إجبارنا على العمل لديهم، ولكن الآن عادت السلطة الشرعية وبدعم من الجيش الروسي- نحن الآن في أمان هذا هو أهم شيء".

وتم افتتاح عيادة مؤقتة لأطباء عسكريين روس، قادرة على تقديم المساعدة الطبية لـ 70 إلى 80 شخصًا في اليوم.

وجرى تحرير بلدة كفر بطنا من المسلحين منذ حوالي ثلاثة أشهر. منذ ذلك الحين، تغيرت الحياة هنا بشكل ملحوظ، بما في ذلك بجهود الإدارة المحلية، التي تبدأ بتمديد الكهرباء وإصلاح إمدادات المياه.

يذكر أن سوريا تتعافى بنشاط عقب العمليات العسكرية، ويتم بمساعدة حكومة البلاد تنفيذ أعمال إعادة التأهيل في المرافق ذات الأهمية الاجتماعية — المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى مرافق المياه والكهرباء، كل هذا يساهم في إقامة حياة سلمية وعودة الناس من مخيمات اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم السابقة.

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية، وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وإلى خارجها.