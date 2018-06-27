أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن عودة طاقمي "كا -52" والمروحيتين القتاليتين إلى روسيا من سوريا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov على ماذا تدل عودة مروحيات "كا -52" من سوريا

موسكو — سبوتنيك . وذكرت الوزارة، يوم الاثنين، أن طاقمي "كا-52" والمروحيتين القتاليتين قد نقلوا إلى روسيا بعد أداء المهام في سوريا.

وجاء في البيان: " قامت طائرة نقل عسكرية بنقل مروحيتين "كا-52" إلى مطار عسكري على الأراضي الروسية. فقد عاد طاقما المروحيتين إلى الوطن بعد أداء المهام في الجمهورية العربية السورية ".

وأشار البيان، أنه "في وقت سابق، عادت 13 طائرة إلى أماكن الانتشار الدائم في روسيا ".

وأضافت وزارة الدفاع، لقد عاد من سوريا أيضا، موظفو الطيران التقنيين ومفرزة طبية للمهمات الخاصة إلى أماكن الانتشار الدائم.

وتجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو الروسي بدأ بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2015، وهذا بعد أن طلب الرئيس السوري بشار الأسد دعمًا عسكريًا من موسكو من أجل مكافحة الإرهاب ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين، استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.

هذا وتشهد العلاقات الروسية-السورية، تطورا بارزا في الأعوام الأخيرة، حيث يبادر الجانب الروسي بخطوات لحل الأزمة السورية بما في ذلك إرسال قوات عسكرية بطلب من الحكومة السورية، وفي القضاء على الإرهاب.